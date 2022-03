A AMAP, Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina, vai realizar um importante evento no dia 17, o lançamento da colheita da Maçã Fuji.

O evento será no dia 17 de Março de 2022, as 16 horas, tendo como local a sede da Epagri no município de São Joaquim-sc.

A maçã é um dos destaques do agronegócio catarinense. O estado conta com 2.992 produtores, que devem colher 578 mil toneladas de maçã este ano. Em Santa Catarina, as principais variedades produzidas são Gala e Fuji.