Ironman Brasil reúne cerca de 1,8 mil atletas em Florianópolis

A 21ª edição do Ironman Brasil, evento que conta com a participação do Governo do Estado de SC, começou em Florianópolis, neste domingo, 28. A competição, que reúne 1,8 mil atletas de 36 países, tem previsão de ir até o fim do dia. Os competidores enfrentam 3,8 quilômetros de natação, 180 de ciclismo e, ainda, 42 quilômetros de corrida. Segundo a organização, cerca de R$ 45 milhões devem ser gerados para a cidade e, consequentemente, ao Estado.

Representando o governador Jorginho Mello, o presidente da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte) Paulo André, o Paulão do Vôlei, destacou a relevância do estado receber uma competição deste nível, que vai classificar triatletas para o Ironman World Championship 2023.

“Isso coloca Santa Catarina no cenário e no calendário mundial esportivo. Mas vai além, atrai turistas, movimenta a economia, desperta o gosto e a admiração pelo esporte. O governador Jorginho Mello deseja isso para o estado e vamos seguir na missão de atrair cada vez mais competições deste nível”, destacou Paulão.

Assim como nas outras edições, o Ironman Brasil vai classificar triatletas para a etapa mundial do Ironman. Devido a uma mudança no formato de disputa da maior prova da modalidade, serão 80 vagas a partir deste ano. Agora são duas cidades-sede da etapa mundial: Kona, no Havaí, para a disputa feminina, e Nice, na França, para a masculina.

Desta forma, 40 vagas para os homens, que vão competir no dia 10 de setembro na Riviera Francesa, e as outras 40 vagas serão para as mulheres, que vão disputar a prova no dia 14 de outubro no arquipélago norte-americano, no Pacífico.

Alterações no trânsito

A etapa do Ironman Brasil provoca alterações no trânsito da Capital, que devem durar até o fim do dia. A Polícia Militar de Santa Catarina está auxiliando em todas as mudanças.

