Ação apreende 600 litros de agrotóxicos contrabandeados na BR-282

Segundo o motorista, a carga foi comprada no Paraná e tinha como destino o Alto Vale do Itajaí.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na quinta-feira (1) cerca de 600 litros de agrotóxicos na BR-282, em Herval d’Oeste. Segundo a PRF, a carga seria contrabandeada da Argentina. A carga estava em uma Fiat/Strada com placas de Rio do Sul.

O motorista, gaúcho de 42 anos, disse que comprou o herbicida no Paraná e o revenderia no Alto vale do Itajaí. O homem foi conduzido à Polícia Federal de Chapecó e deve responder por contrabando. A mercadoria seguiu para o depósito da Receita Federal, em Joaçaba.

Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), este tipo de produto pode causar doenças graves em quem o manipula e, por isso, possui proibição de entrada no país.