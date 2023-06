Idoso perde controle do carro e cai em ribanceira na Serra Catarinense na manhã desta sexta-feira

Um idoso de 76 anos perdeu o controle do carro e caiu em uma ribanceira após uma colisão contra um caminhão na manhã desta sexta-feira (02), em São José do Cerrito, na Serra Catarinense. Por volta das 9h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado no km 264 da BR-282 para atender a ocorrência.

De acordo com os bombeiros, o carro do idoso, um Ford Ka, foi encontrado a aproximadamente a 15 metros da via, após a colisão. A vítima estava lúcida, orientada e comunicativa durante o atendimento inicial da abordagem do SAMU.

Feito o resgate veicular, os bombeiros informaram que o homem não tinha sinais evidentes de fraturas, e foi entregue à equipe do SAMU com sinais estáveis, sendo estabilizado e conduzido ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres (HNSP).