Serra Catarinense voltou a registrar geada no amanhecer desta sexta-feira (2)

Flagrante do fenômeno foi feito na região do Vale do Caminhos da Neve, localizada a cerca de 3 quilômetros do centro da cidade de São Joaquim.

Serra de Santa Catarina, voltou a amanhecer coberto por formação de geada nesta sexta-feira (2). Na região do Vale do Caminhos da Neve, no interior da cidade de São Joaquim, também a vegetação também ficou coberta por fina camada de gelo.

Na estação meteorológica da prefeitura, descrita no site do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura foi de 0,2°C nesta sexta.

A geada ocorre quando é formada uma camada de gelo nas superfícies por causa da intensa redução de temperatura quando a umidade do ar está elevada. Apesar de parecer um fenômeno raro, a geada é comum nas áreas mais altas do estado e acontece durante todo o ano, inclusive no verão.

Fotos: Mycchel Legnaghi/São JoaquimOnline