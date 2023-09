Maçã/Cepea: EUA seguem como principal destino dos embarques brasileiros de suco

Entre janeiro e julho deste ano, houve um notável aumento das exportações brasileiras de suco de maçã. De acordo com os dados da Secex, o volume acumulado do período atingiu 15,4 mil toneladas, crescimento de 17% frente à mesma parcial do ano passado. A receita gerada atingiu US$ 20 milhões (FOB), incremento de 24% no mesmo comparativo.

Especialistas consultados pelo Hortifruti/Cepea atribuem essa situação ao aumento do suprimento de maçãs direcionadas para a indústria de processamento de suco, motivado pela maior disponibilidade da fruta na safra 2022/23.

Os principais países dessas exportações foram os Estados Unidos, destino de 83% do volume exportado, seguido pelo Japão, com 8%, e a Alemanha, com 5%.

