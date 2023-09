Tragédia: Vítima de 81 anos é prensada entre veículo e muro na Chapada Bonita no interior de São Joaquim

Um trágico incidente chocou uma tranquila localidade de Chapada Bonita, no interior de São Joaquim, Santa Catarina, na noite de 6 de setembro. Um idoso de 81 anos perdeu a vida após ser prensado entre seu próprio veículo e um muro de taipa.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar de São Joaquim foi acionada por volta das 23h50min, após uma chamada urgente ao Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom) de Lages. O relatório apontou uma vítima presa embaixo de um veículo na localidade de Chapada Bonita.

As viaturas ABTR-78 e ASU-413 foram rapidamente despachadas para o local do ocorrido. No entanto, ao chegarem, os bombeiros constataram que o resgate já havia sido realizado com a ajuda de um trator antes de sua chegada.

Infelizmente, a vítima, identificada como um homem de 81 anos, não resistiu aos danos e foi declarada sem sinais vitais pela equipe médica da Unidade de Suporte Avançado (USA 01) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de São Joaquim, que também prestou assistência no local.

Segundo informações obtidas junto às testemunhas, o trágico incidente ocorreu quando o idoso tentou impedir que seu veículo, um Fiat Strada com placas de São Joaquim, desgovernado, colidisse com um muro. No entanto, ele acabou sendo atropelado pelo próprio carro e prensado entre o automóvel e a parede da taipa.