1º Encontro Estadual dos Sindicatos Rurais apresenta estratégias para fortalecer o setor produtivo

O 1º Encontro Estadual de Colaboradores dos Sindicatos Rurais, promovido na última semana, pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), encerrou com sucesso. A iniciativa cumpriu o propósito de fortalecer o espírito de equipe, promover o compartilhamento de boas práticas e oferecer capacitação, visando uma atuação eficaz e integrada. O evento aconteceu em São José com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC).

Após a primeira etapa das atividades que contemplou treinamento sobre a plataforma Senar nas Nuvens (SNN) ministrada pela equipe da DOT Digital Group, na quinta-feira (9), a programação seguiu na sexta-feira (10) com atividades voltadas ao desenvolvimento das equipes dos Sindicatos Rurais e, consequentemente, do setor agropecuário.

O presidente da Faesc, José Zeferino Pedrozo, o 1º vice-presidente executivo da Faesc Clemerson José Argenton Pedrozo, o vice-presidente de secretaria Enori Barbieri, o primeiro vice-presidente de finanças Antonio Marcos Pagani e o superintendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanluchi, iniciaram as atividades do segundo dia. Eles confirmaram que a iniciativa será realizada anualmente para promover conhecimentos e troca de experiências para que as equipes atuem de forma sintonizada, visando oferecer o melhor atendimento possível ao produtor rural.

Pedrozo aproveitou o momento para parabenizar e agradecer aos líderes dos Sindicatos e a todas as suas equipes pelo importante trabalho desenvolvido no Estado. Frisou que a Federação busca estar próxima e, por isso, criou mais esse evento que será essencial para que as entidades sindicais ofereçam um atendimento ainda mais próximo e eficiente aos produtores rurais. “Avaliamos de forma positiva esse 1º Encontro Estadual, tanto pela qualidade dos palestrantes que trouxeram conhecimentos importantes para o dia a dia dos profissionais, quanto pela oportunidade de alinharmos as ações desenvolvidas nas bases”.

PALESTRAS

A psicóloga, professora e formadora de opinião, Ludmila Puntel, palestrou sobre Comunicação Efetiva. Entre dinâmicas e explicações, Lud Puntel – como é carinhosamente conhecida – falou sobre o papel da comunicação e a importância de transmitir mensagens com assertividade tanto no dia a dia profissional quanto no pessoal.

Reforçou, ainda, que é fundamental uma comunicação eficaz com seus principais clientes: os produtores rurais. Depois de uma conversa produtiva, agradeceu a parceria e finalizou sua participação sorteando um livro autografado para quem ganhou o desafio de publicar o conteúdo mais criativo e personalizado sobre a palestra e postar em sua rede social. No entanto, o presidente da entidade presenteou todos os colaboradores com um livro da profissional.

Na sequência, quem assumiu o palco foi o especialista em gestão de pessoas e pós-graduado em Neurociência e Educação e em Neuromarketing, Daniel Keller. O profissional reforçou a mensagem de exercitar o hábito de estar disponível, física e mentalmente, para realizar suas atividades diárias, independente do dia da semana.

Daniel foi além e ressaltou que os dias desafiadores existem para todos, mas que quando se tem em mente o propósito de cada um, a sensibilidade fica mais aflorada e ajuda a realizar as tarefas que nem sempre são as mais desejadas, mas que precisam ser feitas. “Não somos uma engrenagem, somos seres humanos interdependentes que se conectam entre si para realizar uma tarefa e precisamos ter um objetivo que nos sensibilize a fazer isso”, afirmou. O profissional lembrou, ainda, da importância de cada um conseguir cuidar de si mesmo, para poder cuidar e servir os outros.

Assim, depois de outra conversa repleta de significados, a Faesc prestou uma homenagem aos colaboradores que têm entre 20 e 37 anos de casa.

Fonte: SISTEMA FAESC/SENAR