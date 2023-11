Palestra vai falar sobre a enxertia de araucária para produzir pinhão mais rápido; Saiba

O método diminui em até 50% o tempo de produção de pinhão e pode ser uma alternativa para produtores de todos os tamanhos.

No próximo dia 24 de novembro, às 9h, no auditório da Cresol Sul, o curso de engenharia florestal da UTFPR de Dois Vizinhos vai promover uma palestra sobre enxertia de araucária.

“Essa técnica foi desenvolvida na Embrapa, em parceira com a UFPR de Curitiba e consiste em desenvolver uma espécie com produção precoce de pinhão, saindo de 15 para 7 anos depois de implantada no campo. É uma técnica desenvolvida há alguns anos e nossa missão e trazer, divulgar essa possibilidade aos agricultores. Esse evento é uma das atividades que a gente propõe dentro de um contexto maior, um projeto de extensão, especificamente dentro da disciplina produtos florestais não madeiráveis, que trabalha com tudo que podemos obter da floresta que não é madeira. Essa é uma das primeiras ações para divulgar essa técnica, trazendo dados de produção, expectativas, como a técnica acontece, formando um grupo de interessados para dar continuidade ao projeto a partir de 2024. As inscrições podem ser feitas no dia, no local, sem custo algum”, destaca a professora Patrícia Fernandes.

A produção de pinhão pode ser uma alternativa para os produtores locais. “A araucária é uma cidadã vegetal do nosso Paraná e muito nos honra ter ela aqui. Ela foi muito cortada no passado, para produção de madeira, não dávamos os devidos valores aos demais produtos que ela pode oferecer, principalmente, o pinhão. Hoje desmatamos as florestas nativas para produzir carboidratos, mas temos um carboidrato nativo que é o pinhão, que pode gerar uma série de subprodutos. Precisamos difundir o cultivo da araucária enxertada para que, no futuro, a gente tenha diversos produtos, como a farinha, de forma popular. Não somos os autores dessa técnica, mas temos pesquisas com a espécie na UTFPR desde 2014 e agora em parceria com a Embrapa e IDR, vamos mostrar a técnica. Um produtor pode fazer o trabalho sozinho e, claro, que lembramos que é muito importante buscar materiais genéticos bons e é nisso que vamos auxiliar também”, explica o professor Eleandro Brun.

Fonte de renda

A professora Patrícia destacou que a produção de pinhão pode ser uma nova alternativa de lucro na propriedade. “A gente gosta de conversar sobre tudo o que a gente pode obter na floresta e não é a madeira. Pode ser a erva mate, pinhão, frutas, açaí, plantas medicinais, mas esse projeto vai focar no pinhão. A ideia não é incentivar o agricultor a deixar de trabalhar com o que ele trabalha, a ideia é que ele mantenha as reservas legais e possa incrementar a araucária, contribuindo para a manutenção da vegetação nativa e vai gerar uma safra ao ano”, conclui.

Fonte: Portal Educadora