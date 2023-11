Jovens sanitaristas: Educação transformadora em Bom Jardim da Serra

No cenário pitoresco da Escola Municipal Alto da Boa Vista, em Bom Jardim da Serra, o dia 9 de novembro foi marcado por uma celebração especial: a formatura dos talentosos alunos participantes do Projeto Sanitarista Junior, uma iniciativa conduzida pelo Departamento Regional da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) de São Joaquim. Com um entusiasmo contagiante, seis alunos, acompanhados pela dedicada professora Ranizzi, exibiram com orgulho uma maquete meticulosamente construída por eles, representando uma propriedade rural.

A habilidade e o empenho desses jovens sanitaristas juniores foram evidentes, destacando a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do projeto. Os alunos foram presenteados com uma caneca personalizada com o nome do Projeto.

No dia seguinte, 10 de novembro, foi a vez da Escola Municipal São Gerônimo, no mesmo município de Bom Jardim da Serra, receber a celebração da formatura. Onze alunos, orientados pelas professoras Elizia e Rosangela, demonstraram suas habilidades e conhecimentos adquiridos. O prefeito Pedro Luiz Osteto e Eleni, secretária municipal de educação, prestigiaram o evento, enfatizando o apoio e reconhecendo a importância dessa formação para o desenvolvimento educacional da região.

Um momento especial da noite foi a entrega de uma merecida placa em homenagem à formatura da segunda turma do Projeto Sanitarista Junior da escola, concedida ao gestor regional da Cidasc de São Joaquim, Maykon Cechinel Nunes e ao coordenador de Defesa Animal e responsável pela Unidade Veterinária Local (UVL) de Bom Jardim da Serra, Paulo Ricardo Benetti Todeschini. Essa homenagem simboliza o reconhecimento do esforço e dedicação dos alunos, professores e apoio das autoridades locais

O Projeto Sanitarista Junior não apenas capacitou esses jovens para compreender e aplicar práticas sanitárias, mas também fomentou o espírito de inovação, criatividade e responsabilidade em relação ao ambiente rural e à comunidade local. “Essa iniciativa não apenas prepara futuros profissionais, mas também promove a conscientização sobre questões sanitárias, ressaltando a importância da educação para um desenvolvimento sustentável”, afirma Nunes.

“Essas formaturas não são apenas um marco na jornada acadêmica desses alunos, mas um testemunho do potencial transformador da educação aliada à prática, e um incentivo para novas gerações de jovens interessados no desenvolvimento rural e sanitário. É um um tributo ao compromisso, esforço e conquistas desses jovens que, com determinação, dedicaram-se a adquirir conhecimento e a contribuir para um futuro mais saudável e sustentável”, comenta Nunes.

O projeto Sanitarista Junior, focado na defesa agropecuária, sanidade ambiental e humana, foi elaborado a partir da construção do Programa Estadual de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária e desenvolvido para ser executado junto às escolas por livre demanda. Desde 2015 leva para a sala de aula conteúdos transversais, relacionados à defesa agropecuária, como sanidade animal, sanidade vegetal e inspeção de produtos de origem animal.

Milhares de estudantes catarinenses já foram beneficiados com esta iniciativa. Ao final do ano letivo eles recebem o certificado de Sanitarista Junior, por completarem a jornada. O material didático é fornecido pela Cidasc e foi desenvolvido por profissionais da companhia, para apresentar as questões sanitárias de forma lúdica e adequada à faixa etária. Trata sobre temas como: saúde animal, sanidade vegetal, qualidade dos produtos agropecuários, uso correto de agrotóxicos, agricultura orgânica, bem-estar animal, preservação do meio ambiente e promoção da saúde humana.

O propósito do projeto é promover mudanças de comportamento, iniciando por tornar a nova geração mais consciente dos benefícios que os cuidados com a sanidade trazem para a produção agropecuária e para a sociedade. As aulas envolvem saídas de campo, apresentação de vídeos educativos e práticas dentro do contexto da defesa agropecuária.

Fotos: Departamento Regional da Cidasc de São Joaquim.

Por Alessandra Carvalho

Assessoria de Comunicação – Cidasc