A Cooperserra esteve presente no Worshop Agro.BR 2023, na Casa Rural/Farsul em Porto Alegre – RS, no dia 31 de novembro, representando toda a cadeia de Fruticultura Nacional e apresentando seu trabalho e seus ideias para mais de 100 convidados! Evento promovido pela CNA e ApexBrasil pelo programa AgroBrazil, mostrando a força do Agro brasileiro no Brasil e no Exterior!