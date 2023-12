Comitiva de São Joaquim busca recursos em Brasília para melhorar saúde local

Entre os dias 28 e 29 de novembro, uma comitiva representando o Hospital de São Joaquim e a Secretaria de Saúde do município desembarcou em Brasília com o objetivo de captar recursos que impulsionam melhorias na área da saúde local.

Agna Schlesting, superintendente do Hospital de São Joaquim, compartilhou a importância da visita: “Estamos aqui, no Ministério da Saúde, hoje, reivindicando melhorias na nossa maternidade de São Joaquim”. A preocupação com o aprimoramento das instalações e serviços de saúde é central para o desenvolvimento da comunidade.

João Paulo de Jesus, diretor da ABBC, destacou a colaboração entre a comitiva e a Secretaria de Saúde: “Estamos aqui trazendo as causas importantes para o nosso hospital, junto com o pessoal da Secretaria de Saúde, para melhorar a nossa saúde com isso”. A união de esforços destaca a sinergia entre as instituições em busca de soluções eficazes.

José Teodoro de Sena Amaral, Dorinho, secretário da saúde de São Joaquim, reforçou a necessidade de recursos para fortalecer a saúde dos nossos munícipes “Estamos aqui hoje, com a comitiva do hospital, para angariar recursos. Esse recurso é muito importante para a saúde do nosso município”. O secretário detalhou a pauta financeira, incluindo recursos de exercícios anteriores, ressaltando a importância desses fundos para o município.

Durante a visita, a comitiva não poupou esforços, passando pelos gabinetes de importantes representantes políticos, incluindo Jorge Goetten, Daniela Reinehr, Deputado Darci de Matos, Valdir Cobalchini, Ismael, e Rafael Pezenti. Essa abordagem estratégica visa sensibilizar e envolver diversos setores na busca por apoio e recursos necessários para fortalecer a saúde local. Também foram recebidos nos gabinetes dos senadores Ivete Silveira Espiridião Amim e Jorge Seif.

A expectativa é que essa iniciativa traga resultados positivos, promovendo investimentos que contribuam significativamente para aprimorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos em São Joaquim e beneficiando toda a comunidade.