Cooperserra Realiza seu 3º Encontro Agrícola Tecnológico em São Joaquim com sucesso

No dia 1º de dezembro, São Joaquim, no Parque Nacional da Maçã, foi palco do terceiro Encontro Agrícola Tecnológico promovido pela Cooperserra. O evento, já tradicional no calendário da cooperativa, reuniu diversos expositores e parceiros, oferecendo uma mostra de produtos voltados especialmente para a fruticultura, com foco especial na produção de maçãs.

O encontro trouxe palestras e informações cruciais de fruticultura. Além disso, os convidados e participantes foram recepcionados com um belo almoço oferecido pela Cooperserra.

Ao longo dos três anos de realização, o encontro tornou-se um marco anual, agendado para a primeira sexta-feira de dezembro. Ricardo Arruda, um dos organizadores, destaca a missão do evento em fomentar e apresentar novas tecnologias que solucionam os desafios enfrentados pelos produtores no campo. “Esse evento visa fornecer informações essenciais para os produtores e cooperados de São Joaquim”, ressalta Arruda.

Mariozan Correa, presidente da Cooperserra, enfatiza a busca por fortalecer ferramentas que contribuam para uma agricultura robusta e de qualidade. “Queremos apresentar as últimas tecnologias, tratamentos inovadores e os novos segmentos que a produção de maçã proporciona à nossa região, já que somos o município líder na produção dessa fruta no Brasil”, explica Correa.

O encontro destaca-se como uma oportunidade crucial para a comunidade agrícola local, proporcionando um espaço valioso para a troca de informações, networking e acesso às mais recentes inovações no setor. A Cooperserra reafirma seu compromisso em contribuição para o desenvolvimento sustentável da agricultura, promovendo o compartilhamento de conhecimento e a adoção de práticas tecnológicas avançadas.