A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina informa que a SC-370, trecho da Serra do Corvo Branco, ficará aberta o dia inteiro aos domingos. Em obras de pavimentação e emergenciais para a recuperação de desmoronamentos, queda de pista e de barreiras, a via estava fechada desde maio e foi reaberta na última quinta-feira entre as 17h e as 9h da manhã (veja abaixo como estão programados os horários de abertura e fechamento).

O objetivo de pausar os trabalhos aos domingos é permitir que turistas e moradores possam voltar a passear no trecho ao menos em um dia da semana. De toda forma, o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira, recomenda cuidado aos motoristas, principalmente os visitantes, já que se trata de uma rodovia sinuosa, íngreme e em obras.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) fiscaliza a abertura e fechamento diários.

Programação:

Rodovia aberta ao tráfego: de segunda a sexta-feira, das 17h às 9h da manhã do dia seguinte

Trânsito interrompido, com obras na rodovia: de segunda a sábado, das 9h às 17h

Serra aberta ao tráfego aos domingos

Desde as 17h de sábado até segunda-feira às 9h da manhã