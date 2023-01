Veja programação completa do maior evento técnico da maçã brasileira que será realizado em São Joaquim

A Capital Nacional da Maçã em São Joaquim é uma das cidades onde será realizado o importante evento da fruticultura para agrônomos e fruticultores, o VII FIELD DAY FROM CG SERIES E IX GIRO TECNO, que acontecerá na próxima quinta-feira dia 12 de janeiro de 2023, no centro de eventos Newton Stelio Fontanella em São Joaquim.

O evento nos dias 10, 11 e 12 de Janeiro, em Caxias do Sul/Vacaria/Bom Jesus/São Joaquim – “VII Field Day on Rootstocks from CG Series e IX Giro Técnico”.

As vagas são limitadas e, por isso, reforçamos o convite para aqueles que já participaram das edições anteriores não ficarem de fora do evento.

A programação do evento e o link de inscrição estão disponíveis em www.fruticulturacavudesc.rf.gd

As inscrições já podem ser realizadas pelo site do evento. Aguardamos sua inscrição!

Mais informações: fielddayadm@gmail.com – 49.99155-0121

Veja a programação para São Joaquim