ALERTA geral para quem tem o aplicativo Caixa Tem

Ter acesso ao Caixa Tem é muito importante, inclusive para os cidadãos que recebem algum benefício social por meio do aplicativo. Na prática, o login é feito com o número do CPF (Cadastro da Pessoa Física) e com uma senha numérica de 6 (seis) dígitos.

Neste sentido, caso o beneficiário perca a senha, é possível iniciar um processo para a recuperação e consequentemente criar uma nova senha de acesso. O procedimento é similar ao dos demais bancos que possuem plataformas digitais.

Abaixo, veja o passo a passo para recuperar a senha do aplicativo Caixa Tem.

Como recuperar a senha do Caixa Tem?