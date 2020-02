Bombeiros de Bom Jardim da Serra abrem inscrições para Curso Básico de Atendimento a Emergência

O Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra, em seu segundo ano de funcionamento estará disponibilizando mais um Curso Básico de Atendimento a Emergência CBAE.

O Município possui em torno de 4 mil habitantes que terão a oportunidade de realizar gratuitamente o referido curso, que faz parte faz parte dos programas de capacitação comunitária, desenvolvidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que inclui ainda o Curso de Formação de Bombeiros Comunitarios (CFBC), o Curso de Brigada Comunitária, Curso de Bombeiro Mirim, Bombeiro Juvenil e Bombeiro da Melhor Idade, Projeto Golfinho e diversos outros programas sociais, de acordo com o disposto no Regulamento Geral do Serviço Voluntário no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e na Lei federal N° 9.608 de 18/02/1998 – Lei do Voluntariado.

O curso tem por sua finalidade e objetivo formar e capacitar cidadãos da comunidade para agir em situações de emergência, atuando na primeira resposta, evitando ou minimizando consequencias desastrosas, bem como selecionar membros da própria comunidade para atuar como Bombeiro Comunitário, após a conclusão de todas as etapas necessárias.

As incrições estarão abertas do dia 10 ao dia 28 de fevereiro de 2020, de segunda á sexta-feira no Quartel de Bom Jardim da Serra no período das 13:00h as 18:00h.

Será disponibilizada 40 vagas e serão preenchidas obedecendo a ordem de inscrição, sendo preferencialmente destinadas aos candidatos que residem ou trabalhem no município, terá carga horaria de 40 horas, sendo o curso realizado do dia 03 de Março ao dia 03 de Abril de 2020. Serão requisitos, ter no mínimo 16 (dezesseis) anos de idade até o ato do início do curso, estar em dia com suas obrigações legais, ser alfabetizado, não ter concluído este mesmo curso (CBAE) em alguma Organização de Bombeiros Militar de Santa Catarina (OBM), não ter abandonado curso anterior sem motivo justificado ou ter sido excluído.

Os interessados deverão comparecer na OBM de Bom Jardim da Serra munidos de documentos.