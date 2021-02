Vereadores, Vereadoras, Prefeito Municipal e Vice foram à Brasília em busca de recursos

No decorrer desta semana os Vereadores e Vereadoras que compõem a 13ª Legislatura, juntamente com o Prefeito Municipal Pedro Ostetto e o Vice Prefeito Cesar Nesi foram a Capital Federal em busca de emendas para o nosso município, a viagem deu-se em virtude do orçamento ainda estar pendente de votação o que permite ainda, a inclusão de emendas parlamentares ao nosso município.

Já em solo Bonjardinense relataram o quão proveitosa foi a viagem, além de terem sido muito bem recebidos pelos Senadores e Deputados(as) Catarinenses, mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) foram destinados para Bom Jardim da Serra:

Senador Dário Berger destinou R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para aquisição de uma máquina niveladora (patrola);

Deputado Daniel Freitas destinou R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para reforma do ginásio de esportes Noeli Pereira Damacena;

Deputado Darci de Matos destinou R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para compra de uma escavadeira hidráulica;

Deputada Giovania de Sá destinou emenda para aquisição de um britador móvel;

Deputado Ricardo Guidi R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para urbanização do núcleo do Loteamento Derly Borges de Carvalho (Cohab) e mais R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para reforma do Parque de Exposições Gasparino do Amaral Velho.

Também visitaram o Ministério do Turismo a respeito das obras da Rodovia BJ 050, em seu perfil do Facebook o Presidente da Câmara de Vereadores manifestou-se sobre o assunto: "Precisamos correr contra o tempo e concluir a Pavimentação da BJ 050 para ter autorização de utilizar os recursos de aplicação ( juros e correção) em uma nova etapa da Obra para nosso asfalto chegar pelo menos na Comunidade de Santo Antônio com estes recursos. Participei desde o início desse sonho e queremos continuar a realizá-lo. Hoje estivemos no Ministério do Turismo e semana que vem iremos dialogar com a Caixa Econômica Federal e buscar soluções rápidas e encaminhamentos práticos".























No Ministério do Turismo foi solicitada a inclusão no cadastro nacional dos empreendimentos que se localizam na Zona Rural do município.

Seguimos trabalhando em prol da comunidade Bonjardinense!

