Serra do Rio do Rastro terá trânsito liberado para o feriado da Independência

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que o tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro (SC-390) será liberado por quatro dias, a começar de 4 de setembro (sábado) e se estendendo até o feriado da Independência, 7 de setembro. Com isso, a rodovia estará liberada à visitação desde as 19 horas de sexta-feira (3) até as 7 horas de quarta-feira (8).

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, explicou que objetivo é incentivar o turismo em uma das mais bonitas paisagens catarinenses, durante o feriadão. “Um feriado como este é uma oportunidade para quem quer conhecer e desfrutar dessa região magnífica, mas também um período importante para impulsionar a economia do turismo na Serra” , destacou Vieira.

Na quarta-feira (8), depois do feriadão, o tráfego volta a ser fechado nos horários já estipulados. A partir de então, para os motoristas que irão subir a Serra com destino ao Planalto, o tráfego estará bloqueado das 7 horas às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Já para os condutores que irão descer a Serra, com destino ao Sul, o tráfego fica bloqueado das 7 horas às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Aos fins de semana, o tráfego está sempre liberado.

Em obras desde agosto de 2020, a previsão é que o trabalho de contenção de encostas na Serra do Rio do Rastro seja concluído até outubro de 2021.

Por Bianca Backes – Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade