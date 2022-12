Bombeiros e Defesa Civil fazem limpeza na Serra do Rio do Rastro para definir sobre liberação

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros farão a limpeza do trecho onde houve novo deslizamento e provocou a interdição total da SC-390, na Serra do Rio do Rastro. Pelo vídeo divulgado pela Defesa Civil é possível verificar que o trecho foi bastante danificado pelo deslizamento:

Foi feita nova avaliação de risco no local e as equipes farão um jateamento hidráulico na encosta para avaliação e diminuição dos riscos de novas quedas de barreira, para depois definir sobre a liberação do trânsito, que pode acontecer ainda nesta quarta-feira, 7.

A equipe de avaliação de riscos é composta pelos Bombeiros, Defesa Civil e Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SIE).

Veja o que disse o coordenador regional da Defesa Civil Rosinei da Silveira: