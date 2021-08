SC ganha novo parque industrial de beneficiamento de arroz com investimentos de R$ 75 milhões

Maior cooperativa de arroz do Brasil, a Cooperativa Agroindustrial Cooperja lança novo parque industrial em Jacinto Machado. A obra mobilizou investimentos de R$ 75 milhões dos quais R$ 35 milhões foram financiados pelo BRDE. A expectativa é que a planta gere mais de R$ 15 milhões em ICMS por ano. A unidade contará com 80 colaboradores diretos.

A inauguração ocorreu nesta segunda-feira, 30, e marcou os 52 anos da entidade. O secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, participou da solenidade.

“Hoje é um dia de comemoração para Santa Catarina. Essa obra marca não só a história da Cooperja, mas também demonstra a força e a pujança do nosso agronegócio, que segue crescendo, gerando emprego e renda para os catarinenses. É o resultado do trabalho incansável de todos os produtores rurais cooperados e lideranças que contribuíram para vivermos esse momento”, destaca Altair Silva.

O novo parque industrial JM II tem 25 mil metros quadrados de área construída, capacidade de produção de 10 mil fardos de arroz por dia e armazenagem total de 2 milhões de sacas. Este é complexo industrial mais moderno do Sul do Brasil.

“É uma honra poder entregar uma obra deste tamanho para a sociedade. Nossos associados e associadas estão de parabéns, pois acreditaram, confiaram e autorizaram a Cooperja a construir. Estamos preparando a cooperativa para continuar crescendo e evoluindo por mais 50 anos”, destaca o presidente da Cooperja Vanir Zanatta.

Segundo o deputado estadual e presidente da Comissão da Agricultura e Política Rural da Alesc, José Milton Scheffer, a inauguração marca uma nova fase na história da Cooperja e fortalece o agronegócio não só da região Sul do Estado, mas também do Sul do país.

“Esse novo parque industrial traz uma cooperativa mais moderna, mais atuante e valoriza ainda mais os agricultores catarinenses. Essa é a valorização dos produtores rurais”, ressalta.

Também estiveram presentes no lançamento do parque, o secretário adjunto de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo Miotto, e a vice-governadora Daniela Reinehr

Cooperja

A cooperativa possui mais de 2 mil associados, que se somam a cerca de 800 colaboradores diretos em 15 municípios brasileiros.

Hoje a Cooperja é a maior cooperativa de arroz do país e fatura mais de R$ 800 milhões por ano.

Por Ana Ceron

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural