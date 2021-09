Carlos Moisés autoriza licitação para iluminação da Serra do Rio do Rastro e anuncia investimentos em Bom Jardim da Serra

O governador Carlos Moisés assinou o edital de licitação para iluminação da Serra do Rio do Rastro e anunciou investimentos para revitalização do acesso à SC- 390, de ruas e de praças no município de Bom Jardim da Serra. Os recursos chegam a R$ 5,6 milhões. Os trabalhos fazem parte do esforço do Governo do Estado para melhorar a infraestrutura, o turismo e garantir mais desenvolvimento na região. As assinaturas foram realizadas em ato no Mirante da Serra do Rio do Rastro, na tarde desta sexta-feira, 10.

“Investir em melhorias nessa região tão linda representa impulsionar a vocação turística e o desenvolvimento. A nossa Serra do Rio do Rastro, assim como outras que temos no estado, possuem um grande potencial. Vamos trabalhar muito para isso, em todos os detalhes, pavimentação, infraestrutura e segurança. Estamos olhando para todos os municípios, mesmo que sejam pequenos, porque a pujança não está apenas no número populacional, mas também nos atrativos, belezas e na força do trabalho do povo catarinense”, disse o governador.

Para a iluminação na Serra do Rio do Rastro, o investimento do Estado é de R$ 742.405,59. O prazo para conclusão da obra é de três meses contados a partir da emissão da ordem de serviço. Em Bom Jardim da Serra, os recursos são de R$ 4,9 milhões, e serão aplicados na revitalização do acesso da SC-390 no município, além das principais ruas e de três praças.



:: Mais fotos no álbum



“Além da parceria com o município para pavimentações, outro grande anúncio é a iluminação da Serra. Nossa intenção é recuperar por completo esse grande patrimônio dos catarinenses. Em outubro finalizamos a primeira etapa das obras de contenção de encostas. Também já estamos elaborando os projetos para a recuperação do pavimento rígido. Assim, uma das estradas mais bonitas do mundo estará, em alguns meses, preparada para receber turistas com todo o seu potencial”, enfatizou o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

O prefeito de Bom Jardim da Serra, Pedro Luiz Ostetto, destacou que hoje começa um novo tempo para o município. “Os investimentos têm um grande significado. Estamos preparando nossa cidade para o turismo e o governador Carlos Moisés nos dá essa oportunidade. Só temos a agradecer pela parceria.”

O ato em Bom Jardim da Serra foi acompanhado pelo subchefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, secretários de Estado da Fazenda, Paulo Eli, pelos presidentes da Santur, Renê Meneses, da Epagri, Edilene Steinwandter, e pelo deputado federal Ricardo Guidi; e pelos deputados estaduais Volnei Webber, Nazareno Martins e Rodrigo Minotto, além de prefeitos da região e outras autoridades.

Por

Elisabety Borghelotti

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom