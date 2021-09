Quais são os efeitos da pandemia nos relacionamentos?

Ter um relacionamento com outra pessoa significa estar ligado afetivamente, profissionalmente ou ter uma proximidade em prol de um objetivo, interesse ou sentimento.

Para existir relacionamento é preciso ter um tipo de convivência, ou comunicação ou condutas recíprocas.

Relacionamentos amorosos durante a pandemia

Os diferentes níveis de relacionamentos amorosos foram impactados pela pandemia. Sendo namoro, casamento, noivado ou ficante, essas relações passaram por mudanças e muitos não conseguiram sobreviver.

Principalmente os casamentos viram o amor ser afetado pelos problemas econômicos, financeiros, estresses, entre outros. Somado a convivência obrigada e sem ter muito com que se distrair, muitos casais enfrentaram o divórcio ou separação.

Dados apontaram para os maiores índices de divórcio no Brasil. Muitos fatores da pandemia agravam essas convivências, pois acumulam sentimentos como estresse, ansiedade, desesperança, entre outros.

Os noivos por outro lado viram o impasse de como realizar seus casamentos, entre as alternativas encontradas foram as carreatas para comemorar a união do casal.

Consiste em uma passeata com carros em frente a uma casa, geralmente a dos noivos, para que os familiares e amigos próximos conseguiam prestigiar a união, mas com a segurança e medidas de distanciamento social.

Outros não foram adeptos a essa moda e estão na esperança do momento ideal para dar uma grande festa e reunir novamente os entes queridos.

Na pandemia, se o/a ex não mandou uma mensagem é porque o amor acabou mesmo, pois nesse período muitas pessoas se viram carentes e sozinhas. Esse cenário de isolamento ou atraiu o parceiro/a de volta ou serviu para ver que não tem mais volta.

Para os namorados, principalmente para quem mantém o caso escondido, se encontrar foi um desafio. Visitar uma paquera é complicado, mas sem alternativa de se encontrar pelos arredores da cidade, esse foi um novo desafio a ser enfrentado por quem queria se encontrar com o par.

Uma das poucas vantagens da pandemia, foi que em alguns casos ela aproximou os casais, que puderam ter mais intimidades e até apostar em produtos eróticos, principalmente porque as lojas virtuais de sexshop oferecem a privacidade e a discrição necessária.

Relacionamentos familiares durante a pandemia

Entre os memes repercutidos das famílias reunidas, vimos também o drama de não poder visitar os parentes mais queridos, como os pais e avós, pois colocaria em risco de contaminação do vírus que tirou a vida milhares de pessoas em todo o mundo.

Manter-se longe foi um ato de cuidado com quem amamos, por mais difícil que seja é a maneira mais eficaz de proteger aqueles que são grupo de risco.

Para aqueles que ficaram juntos dentro de caso enfrentaram o desafio do convívio, muitas famílias que já estavam acostumadas se saíram bem. Por outro lado, aquelas que se mantinham distantes mesmo em quatro paredes, precisaram criar novas formas de se relacionar.

Mesmo dentro de casa os cuidados são essenciais, pois o contágio pode vir de fora e comprometer a saúde de um familiar.

Quem tem uma comorbidade ou alguém dentro de casa assim viu a pandemia com outros olhos, dobrou os cuidados e teve que torcer para que fosse o suficiente para proteger contra o vírus do Covid-19 e os perigos trazidos por ele.

Relacionamentos profissionais durante a pandemia

Não ter que aturar aquele chefe chato todos os dias no trabalho foi um bônus das medidas restritivas.

Muitas empresas aderiram ao trabalho home office para continuar a ativa e manter seus funcionários trabalhando.

Essa alternativa possibilitou tanto a manutenção dos empregos, quanto a permanência das empresas abertas. Mas infelizmente exigiu outras demandas e qualificações profissionais, por isso, aqueles que conseguiram se adaptar garantiram seus lugares e cargos, por outro lado, nem todos tiveram a sorte desse privilégio.

Essa nova forma de trabalhar afastou os funcionários, inibiu o contato diário e afunilou o grau de convivências das empresas, pois manter conectado aqueles elos por meio de uma comunicação via internet é muito difícil e diferente da realidade.

O trabalho home office também encontrou dificuldades na produtividade, pois é bem mais complicado para os funcionários se manterem ativos e com a mesma energia que era visto dentro da empresa. Uma vez que as realidades são diferentes, com família e local de trabalho envolvidos.

