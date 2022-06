Bom Jardim da Serra está entre as 10 cidades consideradas referência no incentivo ao empreendedorismo

Dez municípios do sul catarinense foram considerados referência na área de empreendedorismo no estado, em virtude do trabalho desempenhado pelo poder público municipal na desburocratização de serviços e melhorias no ambiente de negócios, seja por meio do programa Cidade Empreendedora do Sebrae/SC, especificamente no que se diz respeito a Lei de Adesão à Liberdade Econômica, ou através do projeto SC Bem Mais Simples, do governo estadual.

O reconhecimento veio nos dias 14 e 15 de junho, durante o Seminário Brasil Mais Simples, promovido pelo Sebrae/SC, em Florianópolis. Na oportunidade, foi debatida a importância da desburocratização para melhoria do ambiente de negócios e 59 cidades catarinenses receberam o selo de “Município Empreendedor”. Entre elas, está Criciúma – a maior cidade do Sul catarinense com quase 220 mil habitantes

SC Bem Mais Simples

Também receberam o selo de Município Empreendedor: Araranguá e a serrana Jardim da Serra pela participação no SC Bem Mais Simples. “O programa tem a missão de simplificar a abertura de empresas, e isto se torna fator primordial para atração de novos negócios em nosso estado”, observa o secretário interino da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Jairo Sartoretto.

Com informações: Engeplus