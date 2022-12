Seguem os trabalhos para liberação da Serra do Rio do Rastro nesta segunda (12)

SERRA DO RIO DO RASTRO SERÁ LIBERADA AS 14hs

🛣️ A Serra do Rio do Rastro permanece INTERDITADA.

Equipes de manutenção Defesa Civil, SIE- CRSUL, seguem em serviços na Serra, neste momento devido a evolução da limpeza a Serra será liberada apartir dás 14h após total limpeza da pista e canaletas para poder dar mais segurança aos usuários.

A Polícia Militar Rodoviária orienta aos Srs. Motoristas para que no KM 410 da Rodovia SC 390 tenham o total cuidado pois neste local o trânsito ficará em meia pista e muita atenção pois poderá ainda ter alguma queda de pedra do paredão.

