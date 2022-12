São Joaquim recebe evento que divulga Plano de Recursos Hídricos

Com a elaboração do Plano de Recursos Hídricos (PRH) da bacia hidrográfica do rio Canoas e afluentes catarinenses do rio Pelotas será possível garantir a qualidade e disponibilidade das águas que abastecem consumidores residenciais, indústria, agronegócio e demais setores. O evento já passou por Lages, Campos Novos e Curitibanos na última semana. Nesta segunda (12), o município de São Joaquim recebe na Casa da Cultura representantes dos municípios da Serra Catarinense, que buscam debater e acrescentar na execução do plano. A ação é uma promoção da HRA – Engenharia e Meio Ambiente, empresa vencedora da licitação, acompanhado da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, a Secretaria Executiva de Meio Ambiente do Estado, o Comitê de Bacia Canoas-Pelotas e o Grupo de Acompanhamento do Plano – GAP. O evento é gratuito e aberto ao público.

Os rios Canoas e Pelotas, com seus afluentes, arroios, lajeados e demais recursos hídricos, abastecem dezenas de municípios das regiões da Serra Catarinense, Planalto Sul, Meio Oeste e Vale do Contestado até formar o rio Uruguai. “São 32 municípios abrangidos pelo projeto que neste momento está em curso o diagnóstico dos recursos e disponibilidades hídricas para na sequência ser criado um prognóstico e por fim um plano de ações para garantir a disponibilidade hídrica e preparar ações durante eventos hidrológicos críticos como estiagens e inundações”, explica o sócio diretor da HRA e coordenador geral do PRH Canoas-Pelotas, Victor Padilha.

O PRH Canoas-Pelotas buscará também a projeção da disponibilidade de água a curto, médio e longo prazo para indicar à sociedade ações que garantam o bom uso dos recursos.

Serviço:

O que? Divulgação do Plano de Recursos Hídricos

Quando? 12/12/2022 – segunda-feira

Onde? São Joaquim – SC – Casa da Cultura

Inscrições pelo site sympla.com.br. Informações pelo WhatsApp (49) 9 9834-7944 ou (49) 2102-2144

Por Luan Turcati | Assessoria de Imprensa HRA – Engenharia e Meio Ambiente

Fotos: Nilton Wolff