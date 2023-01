Chuva atinge Bom Jardim da Serra e deixa ruas e casas alagadas

Forte chuva atinge o Município de Bom Jardim da Serra no Início da tarde desta terça-feira 17.

Algumas ruas e casas São tomadas pela água na parte central do município, assim como no Bairro Rua da Praia, nas ruas Manoel Borges Machado, Rua Liberalino Cassetari , Rua João Correia Bitencourt , e Rua Venâncio Borges de Carvalho ,Rua Vitorino Rodrigues Machado.

Como podemos ver nas imagens em algumas ruas a tubulação não comportou tamanho volume de água em pouco tempo , trazendo transtornos a moradores da cidade.

Enxurrada em Bom Jardim da Serra . Imagens Sabrina Rosa

Segundo dados da defesa Civil do município de Bom Jardim da Serra, choveu 50 mm em torno das 13h de hoje. 05 residências foram alagadas devido a rede pluvial não absorver a água das chuvas. Em 02 residências houve rompimento de fossas sanitárias.

Informações e imagens : Sérgio Felipe Rodrigues

*Atualização *