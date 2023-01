Defesa Civil contabiliza 13 bairros atingidos pelas chuvas intensas desta segunda-feira (16), em Lages

A Prefeitura de Lages, por meio da Defesa Civil Municipal, no início da manhã desta terça-feira (17 de janeiro) divulgou o relatório parcial de atendimentos ocasionados pelas chuvas intensas que atingiram o município na noite de segunda-feira (16).

De acordo com o secretário executivo da Defesa Civil de Lages, João Eduardo da Silva Pacheco (Sargento Pacheco), choveu 56.8mm em menos de seis horas. Foram registradas no órgão de proteção, 22 ocorrências. “Tivemos alguns casos de deslizamentos de terras nos bairros Beatriz e Gralha Azul. Nestes casos as áreas afetadas já estão isoladas. Tivemos ainda o registro de destelhamento parcial em residências de seis famílias. Entregamos de forma imediata as lonas e posteriormente faremos a entrega de telhas de fibrocimento para estas famílias cadastrados nos atendimentos da Defesa Civil. Registramos ainda, quedas de muros em três bairros”, explica.

No total, até o momento, o relatório de atendimentos indica que 13 bairros foram atingidos pelas chuvas intensas: Bela Vista, Santa Catarina, Santa Helena, Santo Antônio, Tributo, Centro, Copacabana, São Francisco, Vila Comboni, Beatriz, Gralha Azul, Sagrado Coração de Jesus e parte do São Cristóvão. “O trabalho realizado em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militares de Lages contabilizou ainda seis casos de locomoção e resgate de pessoas no momento das enxurradas. Não houve a necessidade de ativação de abrigos, até o momento”, conclui o secretário executivo.

Por: Ari Junior