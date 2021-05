Snow Case – O celular do seu jeito abre a suas portas em São Joaquim apostando em bons preços e tecnologia

Nesta quarta (05), a SNOW CASE estreou em São Joaquim no segmento de vendas de celulares e acessórios, sendo um verdadeiro orgulho para a cidade, principalmente por ter uma marca genuinamente criada para atender ao público tech com um nome que lembra diretamente o frio e a neve de São Joaquim.

Os empreendedores Mariana da Silva e Diego Candido Goulart, também idealizadores da Conserta Smart no hardcore da cidade, apostaram na criação de uma logo entrelaçada com capas de celulares que forma um coração assimilado a um cristal de gelo e o nome Snow Case que quer dizer “Capas de Neve” na livre tradução do inglês. Além disso, a loja dispõe de uma moderna estrutura projetada pela Design de Interiores Thaty Fávero em um plano executado pela JC Móveis.

A loja permite que os consumidores comprem as mais novas gerações de smartphones da marca, inclusive os poderosos Iphone 12 Pro que também tem na versão Gold, além de modelos topo de linha à intermediários da Samsung, Motorola e Xiaomi que chegaram há pouco tempo e marcaram a evolução da linha custo-benefício e também de smarts de alta performance.

“Vamos trabalhar com uma linha super ampla de acessórios, carregadores, cabos com até 5 anos de garantia, fone de ouvido, caixas de som, relógios smart, capas e películas. Teremos powerbanks e aqueles carregadores sem fio (por indução), pendrives, cartão de memória, Ring Ligths, vamos trabalhar também com a venda de celulares novos, seminovos e de vitrine, então é uma ótima proposta para toda a comunidade Joaquinense com um preço especial de lançamento. Por isso não deixem de ver o que trouxemos de melhor na área de tecnologia para São Joaquim e região” Destacou a gerente de vendas da Snow Case Paula Goulart.

A loja está situada na esquina da Rua Major Jacinto Goulart com a Egídio Martorano ao lado do Banco do Brasil, está aberta das 8h45h ás 12h e dás 1h30 ás 1830min de segunda a sexta e no sábado aberto no período da manhã até as 16h da tarde e atende pelo fone/whats: 49 9 9111.2021

Veja as imagens: