Projeto Sanitarista Junior em Bom Jardim da Serra

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), através do Departamento Regional da Cidasc de São Joaquim, realizou, no dia 23 de março, na Escola de Educação Básica Municipal Altos da Boa Vista e Escola de Educação Básica Municipal São Gerônimo, de Bom Jardim da Serra, as aulas inaugurais do Projeto Sanitarista Junior. O projeto visa a promoção da qualidade de vida das famílias, através do favorecimento da saúde pública e da segurança alimentar, com o controle da sanidade dos animais e vegetais, a conservação ambiental, e o despertar pelo interesse de permanência no campo por parte dos jovens.

Os alunos aprenderam sobre a importância da Defesa Sanitária Animal, como garantir e promover a saúde dos animais, plantas e produtos derivados da produção agrícola (alimentos de origem animal e vegetal). Durante o ano serão apresentadas atividades voltadas à prevenção de doenças nos animais e vegetais com trabalhos de vigilância, controle e erradicação. O programa é uma das ações de educação sanitária da instituição, que visa na formação de cidadãos mais conscientes sobre a defesa da agropecuária, tanto do ponto de vista econômico, quanto de saúde.

Foto: Cidasc São Joaquim

Participaram das atividades a Secretária Municipal de Educação de Bom Jardim da Serra, diretores das escolas e professores responsáveis. A médica veterinária da Cidasc e coordenadora regional do projeto, Heloisa Alves Melo; o responsável pelo projeto no município, o médico veterinário da Cidasc, Ricardo Benetti Todeschini; e Eder Perpétua Vieira, administrativo da Unidade Veterinária Local da Cidasc de Bom Jardim da Serra; além da médica veterinária do Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa), Jéssica Maldaner, que atuará no apoio às atividades do projeto.

+Sobre o Projeto Sanitarista Junior

O Projeto Sanitarista Junior, focado na defesa agropecuária, sanidade ambiental e humana, foi elaborado a partir da construção do Programa Estadual de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária e desenvolvido para ser executado junto às escolas por livre demanda.

As aulas envolvem saídas de campo, apresentação de vídeos educativos e práticas dentro do contexto da defesa agropecuária. O projeto dispõe de material próprio, abordando temas como saúde animal, sanidade vegetal, qualidade dos produtos agropecuários, uso correto de agrotóxicos, agricultura orgânica, bem-estar animal, preservação do meio-ambiente e promoção da saúde humana.

Por Alessandra Carvalho

Assessoria de Comunicação – Cidasc