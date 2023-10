“Esperamos uma solução urgente”, diz prefeito de Bom Jardim da Serra após cidade ficar isolada

Prefeito de Bom Jardim, Pedro Ostetto, Junto com a Defesa Civil e Polícia Rodoviária Avaliam Situação Crítica na Rodovia SC-390

Bom Jardim da Serra, 12 de Outubro de 2023 – O Prefeito de Bom Jardim, Pedro Ostetto, juntamente com equipes da Defesa Civil e da Polícia Rodoviária, realizou uma inspeção na Rodovia SC-390, no km 379, entre São Joaquim e Bom Jardim da Serra. A visita ocorreu devido à interdição dessa importante via, que deixou a cidade de Bom Jardim da Serra isolada do restante do estado de Santa Catarina por vias asfálticas.

A interdição da SC-390 foi determinada devido ao surgimento de rachaduras e erosão na pista, agravando ainda mais a situação crítica na região da Serra Catarinense. As chuvas históricas que atingiram a área no último fim de semana já haviam causado problemas na rodovia, levando à sua interdição anterior.

A situação se tornou ainda mais urgente, visto que a interdição da SC-390 isolou completamente Bom Jardim da Serra, impossibilitando o tráfego de veículos pela rodovia. A cidade agora só pode ser acessada por vias secundárias, que também foram afetadas pelas chuvas, ou por meio do transporte aéreo.

O Prefeito Pedro Ostetto comentou sobre a gravidade da situação: “Estamos aqui no Km 379 da rodovia que liga Bom Jardim a São Joaquim, e devido às fortes chuvas dessa noite, a pista afundou e rachou completamente. Estamos chamando o governo do Estado para vir avaliar a situação. Também estamos em contato com a Secretaria de Infraestrutura e estudando a possibilidade de criar um desvio na lateral da pista. Esperamos uma solução urgente para a nossa população, pois o perigo é muito grande.”

Até o momento, a situação do tráfego entre as cidades vizinhas é a seguinte:

São Joaquim: A SC-114 segue com apenas meia pista liberada (no modelo Pare e Siga)

Bom Jardim da Serra: A SC-390 permanece completamente interditada.

Urubici: Na SC-110, um desvio parcial de meia pista está em uso para contornar os problemas causados pelas chuvas.



O isolamento de Bom Jardim da Serra é uma preocupação não apenas para os moradores locais, mas também para as autoridades estaduais, que estão buscando maneiras de restaurar o acesso à cidade de maneira segura e eficiente. A população aguarda ansiosamente por soluções que possam restabelecer a conectividade com a região e garantir sua mobilidade o quanto antes.