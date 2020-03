Corpo de Bombeiros de São Joaquim são acionados para conter incêndio próximo a residência

Vista de vários pontos da cidade uma densa fumaça tomou conta do céu joaquinense, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h desta quinta-feira (26), ao lado da escadaria, acesso aos bairros Bela Vista e Nossa Senhora Aparecida.

Ao chegar no local os bombeiros encontraram um terreno baldio com vários focos de fogo, rapidamente foi iniciado o combate as chamas que ameaçavam uma residência. No local muitos espinhos dificultaram a ação dos Bombeiros.

Foram utilizados dois lances de mangueiras para alcançar as chamas e controlar o fogo, em outros pontos distantes foi utilizado abafadores de borracha. No local havia muito lixo de fácil combustão e pneus velhos, o que contribuiu para o alastramento do fogo.

A ação rápida dos bombeiros evitou que o fogo atingisse a residência, em tempo de seca e estiagem, não coloque fogo em lixo ou no mato, este ato pode custar a vida de alguém ou incendiar uma residência e deixar uma família desabrigada.