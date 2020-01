Operação Serra do Rio do Rastro inicia em fevereiro com serviços de manutenção e limpeza

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que a partir de segunda-feira, 3, inicia a Operação Serra do Rio do Rastro para manutenção da rodovia SC-390. Serão realizados serviços como roçada, limpeza de canaletas, bueiros e caixas coletoras, remoção de pedras e varreduras no trecho entre os postos da Polícia Militar Rodoviária dos municípios de Bom Jardim da Serra e Lauro Muller.

Por conta dos serviços, o trânsito na Serra do Rio do Rastro sofrerá interdição parcial, das 8h às 17h, e alguns trechos ficarão com o tráfego em pista simples, operando no sistema siga e pare.

A operação será realizada durante todo o mês de fevereiro e contará com apoio da Polícia Militar Rodoviária. Os motoristas que forem utilizar a rodovia neste período devem ter mais atenção e paciência para trafegar pelo trecho.