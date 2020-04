Carreta com maçãs tomba na SC-114 em São Joaquim

O corpo de bombeiro de São Joaquim foi acionado no início tarde desta última segunda-feira (20), após uma carreta carregada com com bins de maçã ter saído da pista, em uma curva no trecho de subida, tombado e ao colidir contra o barranco foi arremessada de volta à pista.

Segundo informações preliminares o motorista não se feriu, a carga de maçã ficou espalhada aos arredores do asfalto e nas canaletas.

O incidente ocorreu SC 114 próximo à localidade de Santa Rita, após o trevo de acesso a Santa Isabel.