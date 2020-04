Homem leva tiro de espingarda no rosto após discussão em São Joaquim

Um homem foi atingido com um tiro no rosto na manhã deste último domingo na localidade de Baios, no interior de São Joaquim.

Segundo informações, ele foi baleado após um discussão motivada por um arrendo de um pomar. O rapaz tomou um tiro de espingarda no rosto bem próximo a região dos olhos.

A vítima, natural do Maranhão chegou estável ao hospital Sagrado Coração de Jesus por volta das 11h da manhã e após passar por exames preliminares de Raio-X foi identificado pelo menos dois chumbos alojados no interior do crânio, na área do supercílio e seios da face, fato este que o obrigou a ser transferido para a cidade de Lages para efetuar a cirurgia de retirada dos projéteis.

A Polícia foi acionada, mas o autor dos disparos não foi encontrado. Populares informaram que o tiro foi dado de média distância, sem que vítima pudesse perceber a ação do autor no momento do disparo.