LBV doa cobertores para famílias de São Joaquim e Serra Catarinense

Além de enfrentar a pandemia do novo coronavírus, as famílias em situação de vulnerabilidade social também sofrem nesse período do ano com as baixas . Por meio da campanha Diga Sim!, a Legião da Boa Vontade (LBV) promove anualmente a entrega de cobertores a famílias em dezenas de cidades brasileiras.

Famílias de Urupema, São Joaquim, Lages e Bom Retiro, municípios que ficam na serra catarinense, uma das regiões mais geladas do país, vão receber 625 cobertores. Essa ação emergencial realizada pela LBV ocorrerá em parceria com órgãos oficiais e organizações parceiras como da região: Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social e Grupo de Escoteiros Heliodoro Muniz. (Famílias já cadastradas)

Cidade de São Joaquim está entregando as famílias 150 cobertores de forma organizada.

Local: Secretaria de Assistência Social

Endereço: R. Domingos Martorano, São Joaquim – SC

Vale ressaltar que a entrega dos cobertores ocorrerá de forma organizada para evitar aglomerações, respeitando o distanciamento de 1,5m entre as pessoas com o uso de máscaras, de luvas e de álcool em gel 70%, como recomendam os órgãos oficiais de saúde para prevenir qualquer contágio com o novo coronavírus.

A Solidariedade não pode parar

Para que mais famílias recebam a ajuda necessária neste momento desafiador, todo donativo é muito bem-vindo! Para colaborar, acesse o site lbv.org.br. A doação é simples, rápida e segura. Acompanhe as ações da LBV no endereço @LBVBrasil no Facebook e no Instagram.

Sobre a LBV

A Legião da Boa Vontade é uma instituição filantrópica, sem fins econômicos, de caráter educacional, cultural e de assistência social. Fundada no Brasil, em 1950, a LBV possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) e também representação na Organização das Nações Unidas (ONU), no Departamento de Comunicação Global (DCG) e no Conselho Econômico e Social (Ecosoc), neste com o status consultivo geral, onde contribui com recomendações e boas práticas socioeducacionais. Com 82 unidades (abrigos para idosos, Centros Comunitários de Assistência Social, escolas de Educação Básica e Escola de Capacitação Profissional), a Instituição atende milhares de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, gestantes e famílias em situação de vulnerabilidade social. Com mais de 13,6 milhões de atendimentos e benefícios prestados anualmente, a LBV trabalha permanentemente para melhorar a realidade de milhares de pessoas e famílias em todo o país.