Fritadeira elétrica causa incêndio em cozinha de padaria em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado às 17h46min desta quinta-feira (16) na Rua Leonel Pereira, Bairro Cohab I divisa com o Bairro Jardim Bandeira. No local uma edificação de alvenaria anexa a uma garagem estava em chamas.

As labaredas saiam da edícula pela janela frontal e evoluía na parte superior da garagem. A residência estava ainda sem indícios externos. A viatura foi postada logo a frente da casa vizinha posterior ao imóvel sinistrando.

Populares informaram que o local era usado como padaria, que não havia pessoas no interior, a proprietária havia saído dali para chamar socorro, pois tinha deixado, por esquecimento, uma fritadeira elétrica ligada.

A rede elétrica foi cortada e o combate se deu através de uma linha direta de mangueiras e após 20 minutos de trabalho, o fogo foi controlado. Com a chegada da Guarnição do Auto Socorro de Urgência-413, e com equipagem de proteção respiratória, o combate seguiu de forma a debelar os pequenos focos no interior.

Foi necessário, a retirada de algumas folhas de telha de fibrocimento para alcançar alguns focos dentro do forro da garagem.

Com informação do 5° Batalhão de Bombeiros Militar