Homem fica ferido em acidente de trator no interior de São Joaquim

O Corpo de Bombeiros juntamente com a equipe do SAMU, foram acionados na tarde desta quarta-feira (22) ás 14h50min na estrada geral do Luizinho, localidade de Invernadinha para o atendimento de capotamento de uma máquina agrícola com vitima presa.

Ao chegar no local foi encontrado um homem de 45 anos deitado no meio da estrada geral ao lado do trator tombado lateralmente. Segundo alguns populares, que retiraram o mesmo debaixo do trator, a vítima perdeu o controle da máquina que trabalhava em um pomar logo acima descendo de ré morro a baixo até cair no barranco de 3 metros de altura.

A vítima apresentava escoriações e contusão na região do abdômen e reclamava de dor, mas não apresentava sintomas de hemorragias internas. O Corpo de Bombeiros de São Joaquim realizou os procedimentos pré-hospitalares, em seguida o homem foi encaminhado pela ambulância do SAMU ao Hospital Sagrado Coração de Jesus.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar