Homem morre em grave acidente na Rodovia Caminhos da Neve em São Joaquim

Um grave acidente foi registrado na SC-114, Rodovia Caminhos da Neve em São Joaquim, por volta do meio dia deste domingo (04). O Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para atender a ocorrência.

O motorista do Ford Ka branco, entrou em óbito no local, o carro saiu da pista voou pelo barranco parando a mais de 200 metros da estrada. O corpo do homem foi encontrado há 50 metros do carro.

De acordo com os socorristas o homem apresentava politraumatismo, a vítima não foi identificada, nenhum documento foi localizado, o carro tinha placas de Guarulhos – SP. O IML foi acionado para a remoção do corpo.