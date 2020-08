Colisão frontal na BR 282 deixa quatro pessoas feridas

O acidente foi registrado às 20h33min deste domingo (09) na BR 282, KM 145 em Bom Retiro na Serra Catarinense. Uma operação de resgate foi montada em conjunto entre os o Corpo de Bombeiros de Bom Retiro, Urubici e Samu das cidades de Bocaina do Sul e Bom Retiro para atender as diversas vítimas.

Ao chegar no local, as equipes de resgate constataram uma colisão frontal entre dois veículos, um Ford Ka branco, placas de Biguaçu-SC, e uma Chevrolet Montana vermelha, placas de Bom Retiro-SC, havia duas vítimas em cada veículo.

Uma vítima do Ford Ka estava com suspeita de traumatismo craniano foi conduzida pelo SAMU de Bom Retiro ao hospital, um dos homens do Ford Ka e o outro passageiro da Montana foram encaminhados pelo SAMU de Bocaina do Sul.

O segundo homem do Ford Ka foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora das Graças de Bom Retiro pela ambulância dos bombeiros de Urubici. Os ocupantes da Chevrolet Montana não conseguiram sair do veículo, pois as portas estavam presas devido ao impacto, sendo necessário resgate com uso da ferramenta combinada.

O motorista de 55 anos apresentava suspeita de fratura em membro inferior, relatando muita dor na região do tórax, porém apresentava sinais vitais estáveis. Foi realizado limpeza de pista e o local ficou aos cuidados da PRF.

Com informações do 5º Batalhão de Bombeiro Militar