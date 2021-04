Bombeiros salvam recém-nascida engasgada com leite materno em SC

Uma menina recém-nascida foi salva pelos bombeiros voluntários nesse sábado (10/4). A bebê de 10 dias de vida engasgou com o leite materno e chegou a ficar inconsciente.

Aconteceu em São Francisco do Sul (SC). Desesperados com a situação, os pais da menina chegaram com ela à base dos bombeiros por volta das 18h. No local, a equipe de plantão que se preparava para a troca de turno iniciou imediatamente o atendimento.

Segundo os bombeiros, logo nas primeiras manobras a menina tossiu e começou a chorar, recuperando os sentidos.

Na sequência, a equipe a levou ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Graça, onde a bebê passou por exames e avaliação pediátrica.

Com informações G1