Homem fica preso amarrado em pinheiro no Centro de São Joaquim

A guarnição do Corpo de Bombeiros de São Joaquim composta pelas viaturas, caminhão ABTR -078 e ambulância ASU-413, foram acionadas às 12h50 deste domingo (11), na Rua Francilício Pinto de Arruda, centro.

Chegando no local os bombeiros encontraram um homem de 34 anos amarrado em um pinheiro araucária a uma altura de 10m aproximadamente. Foi colocada a escada da Viatura ABRT-78 com dois lances.

O homem se desamarrou do pinheiro e efetuou sua descida. Já no chão e em segurança relatou que havia subido para fazer uma poda no pinheiro e, ao tentar descer, a sua escada de apoio quebrou.

Ele ficou preso com uma cadeirinha improvisada com pedaços de cinta de amarrar carga de caminhão e relatou ficou com medo de se mexer ou tentar descer e cair.

Outro fato semelhante aconteceu no dia 03 de Abril um homem também ficou pendurado em um pinheiro, no interior de São Joaquim e precisou ser resgatado.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar