Acidente no Centro de São Joaquim deixa motociclista ferido

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado as 09h50 da manhã desta terça-feira (20), para atender a colisão envolvendo um carro e uma motocicleta na Rua Manoel Joaquim Pinto, Centro.

No local os socorristas atenderam um jovem de 20 anos condutor de uma motocicleta, Honda amarela com placa de São Joaquim, ele colidiu frontalmente com um Voyage prata, que era dirigido por uma mulher.

Após avaliações foi constatado apenas escoriações na perna esquerda da vítima, ela foi imobilizada e encaminhada ao hospital Sagrado Coração de Jesus para cuidados médicos.