Polícia Civil de SC começa novo curso de formação de escrivães e agentes

Com 72 novos alunos, a Polícia Civil de Santa Catarina começou mais um curso de formação inicial nesta semana. São 37 escrivães de polícia e 35 agentes que iniciaram as aulas na segunda-feira, 19, na Academia da Polícia Civil (Acadepol), em Florianópolis.

O fim do curso, que conta como pós-graduação em Ciências Policiais e Investigação Criminal, está previsto para o dia 30 de novembro de 2021 para esta turma.

Reposição

“Estamos repondo gradativamente o efetivo da Polícia Civil de SC, o que, sem dúvida, será de suma importância para a instituição policial e a segurança pública de Santa Catarina. E assim continuarmos com a redução dos índices de criminalidade no Estado”, afirma o delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Koerich.

Atualmente, estão em formação na Acadepol 250 alunos, entre agentes e escrivães de todas as turmas. A conclusão do curso para as duas primeiras turmas está prevista para a última semana de agosto e a formatura para a primeira semana de setembro.

Por Diogo Vargas

