Sine de Santa Catarina oferece mais de 4,6 mil vagas de emprego nesta semana

O Sistema Nacional do Emprego de Santa Catarina (Sine/SC), integrado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), inicia a semana com 4.679 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades estão espalhadas em diversas áreas, em mais de 50 unidades instaladas em SC. Para as pessoas com deficiência (PCDs) estão sendo intermediados 127 postos de trabalho.

O município com mais vagas abertas continua sendo São Miguel do Oeste. A unidade dispõe de 934 oportunidades. O cargo de auxiliar de linha de produção é o que tem mais ofertas, com mais de 450. Para operador de processo de produção são 200.

Outro município em destaque, também no Oeste catarinense, é Concórdia, que possui cerca de 540 postos abertos. Do total da região, mais de 250 oportunidades são para o ramo da indústria. Há ainda vagas para açougueiro, auxiliar administrativo, carpinteiro, eletricista, enfermeiro, garçom, mecânico, vendedor, soldador, entre outras.

Em Brusque, no Médio Vale do Itajaí, são 430 vagas, sendo 15 para PCDs. Destas, cerca de 110 são destinadas às funções de costureira, dobrador, entre outras do ramo. Existem ainda oportunidades para os segmentos da construção civil, comércio e serviços.

Chegando ao Sul do Estado, o município com mais vagas em aberto é Tubarão, com 257, sendo 5 para PCDs. A construção civil puxa o maior número de ofertas na cidade, com mais de 155 oportunidades. Mas também há oportunidades para vigilante, vendedor, manicure, farmacêutico, costureira, entre muitas outras.

No Planalto Norte, o destaque fica com Itaiópolis, com 218 vagas abertas. Destas, 100 são para costureira, outras 70 para auxiliar de linha de produção e operador de processo de produção, 49 para pedreiro e servente de obra, além de outras oportunidades disponíveis.

Como se candidatar

Para consultar as vagas disponíveis na sua cidade ou se candidatar, basta acessar o aplicativo Sine Fácil que pode ser baixado gratuitamente pela Play Store ou Apple Store, ou pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br/.

Sem acesso digital

Para quem não tem acesso à internet e necessita fazer um cadastro presencial, deve agendar um atendimento por telefone da unidade do Sine mais próxima.

No dia agendado é necessário que a pessoa leve a carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço com CEP e certificados de cursos (caso tenha). Os documentos precisam ser originais.

Após fazer o cadastro, o candidato vai ter seus dados armazenados em um sistema e, caso mude de cidade, só precisa atualizar o endereço.

Confira o número de vagas disponíveis nas cidades catarinenses:

Alberto Luz 01

Araranguá 29

Araquari 91

Ascurra 06

Balneário Camboriú 65 PCD 08

Biguaçu 51

Braço do Norte 37

Blumenau 132 – PCD 19

Brusque 430 PCD 15

Caçador 11

Camboriú 17

Campos Novos 49

Canelinha 10

Capinzal 25

Canoinhas 26

Cocal do Sul 22

Concórdia 540

Criciúma 49 PCD 08

Dionísio Cerqueira 80

Florianópolis 89 – PCD 55

Forquilhinha 12

Fraiburgo 34

Garuva 53

Gaspar 43

Içara 05

Itaiópolis 218

Imbituba 10

Itajaí 31 – PCD 01

Itapema 01

Ituporanga 27

Jaraguá do Sul 121

Jaguaruna 03

Joaçaba 70

Joinville 52 PCD 07

Lages 11 – PCD 02

Mafra 77

Morro da Fumaça 39

Navegantes 06

Nova Veneza 02

Papanduva 10

Palmitos 02

Pomerode 10

Ponte Serrada 01

Rio Negrinho 61

Rio do Sul 47 – PCD 01

Rodeio 13

São Bento do Sul 96

São José 22

São Miguel do Oeste 934

Seara 95

Siderópolis 27

Taió 19

Tijucas 68

Tubarão 257 – PCD 05

Turvo 08

Urubici 01

Videira 28

Xanxerê 117

Por Mariane LidorioAssessoria de Comunicação Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE