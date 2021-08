Homem de 61 anos dirigia o veículo, mas não se feriu, segundo o Corpo de Bombeiros. Carga de maçã fica esparramada na pista após caminhão tombar.

Uma carga de maça ficou espalhada pelo asfalto após um caminhão tombar na SC-454, entre Salto Veloso e Arroio Trinta, no Oeste de Santa Catarina, por volta das 16h30 desta segunda-feira, dia 23.

O Mercedes Benz Atego 1418, com placas de Fraiburgo (SC), era conduzido por um homem de 61 anos. O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas o motorista já estava fora da cabine e dispensou atendimento.

O acidente ocorreu na “Curva do Bambim”. Uma equipe do Samu também esteve no local, mas não precisou socorrer ninguém. Os bombeiros ficaram fazendo a segurança da rodovia até chegada da Polícia Militar Rodoviária.

Com informações Bombeiros Militar