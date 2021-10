Jovem de 16 anos fica soterrado dentro de escavadeira em Bom Jardim da Serra

O Corpo de Bombeiros se deslocou-se para atendimento de ocorrência, onde uma máquina retroescavadeira havia sido totalmente soterrada, estando no interior um adolescente de 16 anos que, segundo os bombeiros, estaria em estágio de operação da referida máquina.

A equipe de imediato começou a retirada do material de forma manual, pois o material era composto de pedras. Após cerca de 5 minutos, o socorrista teve acesso à vitima, o qual estava lúcido, orientado e comunicativo, com os membros inferiores presos no interior da cabine da máquina.

A equipe continuou retirando o material de forma manual até conseguir retirar a vítima, a qual foi imobilizada, e apresentava escoriações na região do cabeça, em membros superiores e inferiores, sendo o mesmo conduzido ao Hospital Municipal Américo Caetano do Amaral. A cena da ficou aos cuidados da PM.

Com informações do Corpo de Bombeiros