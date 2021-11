Jovem morre afogado no rio Caveiras em Lages

Um jovem de 27 anos morreu na tarde deste domingo, 21, vítima de afogamento no rio Caveiras, na localidade de Pedras Brancas, no interior de Lages.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 15h45 para atender a uma ocorrência de afogamento. No local, em um camping localizado nas margens da rodovia SC-114, na localidade de Pedras Brancas, a cerca de 15 quilômetros do Centro de Lages, foram informados por populares de que o jovem de iniciais W.S. de 27 anos, morador do bairro Copacabana, na região central de Lages, estava se banhando e veio a submergir não sendo mais visto de volta a superfície da água.



A guarnição composta por uma equipe de mergulhadores do 5º Batalhão de Bombeiros Militar com sede em Lages se utilizando de técnicas de buscas subaqúatica após aproximadamente cinco minutos de buscas encontraram e resgataram o corpo da vítima, o qual já se encontrava sem sinais vitais.

O IGP foi acionado para o encaminhamento do corpo do jovem ao IML.

Com informações lages Diário