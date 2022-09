Mãe de gêmeos perde tudo em incêndio enquanto cuidava dos bebês na maternidade

O fato ocorreu por volta das 11 horas de quinta-feira (29). O ex-marido da vítima é o principal suspeito de ter incendiado o imóvel.

Taiane Trevisol de Meira, moradora do bairro São João, em Correia Pinto, vive um drama familiar. Mãe de gêmeos recém-nascidos, sua casa pegou fogo, e a família perdeu tudo.

Taiane, segundo informações de seus familiares, teve a casa destruída pelas chamas enquanto estava na maternidade com o casal de gêmeos, que nasceram há seis dias. Tudo o que havia no interior do imóvel, incluindo o enxoval dos bebês, foi destruído pelo fogo. A família precisa de ajuda para recomeçar.

O ex-marido da Taiane é o principal suspeito de ter ateado fogo na residência por não aceitar o fim do relacionamento. A mulher já foi ameaçada pelo homem e registrou BO contra ele. Os familiares da vítima pedem que a polícia apure as causas do incêndio para esclarecer os fatos.

Com a casa totalmente destruída e sem pertences, Taiane não tem para onde ir quando deixar o hospital com as criancinhas. A família ficará na casa da mãe da moradora, em Ponte Alta, até conseguir reconstruir outro lar . A mulher tem outra filha de cinco anos.

Quem quiser ajudar a família pode se dirigir até a residência da mãe de Taiane, a dona Santina, que mora na rua Belarmino de Abreu, número 409, em Ponte Alta ou entrar em contato pelo telefone 99949-9971.

As doações também podem ser entregues na Casa Mãe Tereza, que fica em frente ao Hospital Tereza Ramos, em Lages, onde acolhe gestantes. O telefone do local é o 3289-9051.