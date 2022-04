Homem fica gravemente ferido após cair de andaime em edifício em construção em Lages

Um homem de 44 anos ficou gravemente ferido após cair de um altura de 20 metros. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (13), no bairro Universitário em Lages.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, o andaime em que trabalhava foi rompido parcialmente. O homem foi encontrado inconsciente, apresentando lesões e múltiplas fraturas pelo corpo. A vitima foi retirada do local pelo Corpo de Bombeiros Militar, até a chegada do SAMU, devido ao risco de o andaime cair, ainda estava dependurado acima da vítima.

O homem foi encaminhado a emergência do HNSP.

Com informações Bombeiros